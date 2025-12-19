Итоги года с Владимиром Путиным 2025: главные заявления президента России

Президент России Владимир Путин 19 декабря по традиции в прямом эфире ответил на обращения жителей страны и вопросы журналистов.

Всего за две недели главе государства по разным каналам направили 3,1 млн вопросов со всех уголков России. За 4 часа и 27 минут Владимир Путин успел осветить свыше 70 тем.

— Россия готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин. Все началось с госпереворота на Украине в 2014 году. РФ готова и хочет разрешить конфликт мирным путем.

— Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения с Украиной. В ближайшее время под контроль ВС РФ перейдут Красный Лиман, Константиновка, Гуляйполе, Димитров, продолжится продвижение к Славянску.

— В 2025 году более 400 тыс. человек заключили контракты с Минобороны России. Число желающих служить в недавно созданном виде Войск беспилотных систем увеличивается.

— Поколение 90-х не было потеряно для страны. В зоне СВО находятся около 700 тыс. военнослужащих — большая часть представители этого поколения.

— Уровень безработицы в России сохраняется на рекордно низком уровне — 2,2%. В стране сохраняются хорошие темпы повышения реальных зарплат — за год они выросли на 4,5%.

— Повышение НДС не будет вечным. Повышение налога на добавленную стоимость было «самым правильным, честным и прозрачным» способом решения задач, в том числе в финансовой сфере.

— Россия полностью решает вопросы, связанные с выполнением соцобязательств. В стране удалось сбалансировать бюджет. Сейчас он находится на уровне 2021 года.

— Количество преступлений телефонных мошенников преступлений снизилось на 7%, а ущерб от их действий сократился на 33%. Глава государства посоветовал сразу класть трубку, если звонивший начинает говорить про деньги.

— Средние показатели стоимости продуктов часто вызывают вопросы, потому что они, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни. Власти должны внимательно наблюдать за тем, что происходит в каждом сегменте.

— Снижение поддержки многодетных семей при повышении их трудового дохода со стороны Правительства РФ — ошибка. Необходимо продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет.

— Нужно создать положительный образ семьи с детьми. Семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка.

— В России будут продолжать поддерживать молодые семьи. Лучше не откладывать рождение ребенка — ждать улучшения материального положения, получения образования и прочего можно бесконечно.

— Обязательного распределения выпускников-медиков по городам не будет. С 1 марта 2026 года отрабатывать по направлению должны будут только студенты-бюджетники после ординатуры.

— Повышение утильсбора в России не может быть вечным. Мера касается достаточно дорогих автомобилей и затрагивает россиян минимум со средними, хорошими доходами и в основном в крупных городах и необходима для «решения благородной цели».

— Льготные лекарства должны продаваться по фиксированным ценам в аптеках. Все необходимые средства на обеспечение льготников лекарствами в регионы поступили в полном объеме.

— Основная проблема иностранных мессенджеров — отказ соблюдать законы РФ, поэтому создание нацмессенджера МАХ было необходимо для России.

— Через 200 лет Российская Федерация будет высокотехнологичной страной и с помощью этих технологий будет решать все задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики.

