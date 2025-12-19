Путин прокомментировал вопрос о росте цен на продукты

Жители России пожаловались президенту РФ Владимиру Путину в эфире программы «Итоги года» на высокие цены на товары.

Глава государства, отвечая на обращение, отметил, что продовольственная инфляция может быть выше, чем средняя.

«Когда люди видят средние показатели, это вызывает часто вопросы, потому что средние цифры, как правило, не совпадают с тем, чем человек сталкивается в реальной жизни. Продовольственная инфляция может быть и больше, чем средняя. Мы должны внимательно наблюдать за тем, что происходит в каждом сегменте», — отметил Путин.

Он напомнил, что в 2024 году после вмешательства властей удалось стабилизировать цены на яйца, они снизились почти на 16%.

Путин подчеркнул, что в России разработали новые меры поддержки семей с детьми. Дополнительные меры вводятся с 1 января 2026 года.

«Надеюсь это будет реальный способ поддержки семей с детьми. Мы будем совершенствовать поддержку семей, будем стремиться к повышению уровня зарплат, чтобы доходы в семьях с детьми не падали», — отметил российский лидер.

Читайте также: Владимир Путин сообщил, что инфляция к концу года составит 5,7-5,8%.

Подпишись, здесь всегда интересно.