Путин: уровень безработицы в России сохраняется на рекордно низком уровне

Скриншот прямого эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» рассказал об экономической ситуации в стране.

По словам главы государства, рост экономики России за три года составил 9,7%, что намного выше, чем в Европе — там показатель равен 3,1%.

«Рост ВВП в этом году составил 1%, но это осознанные действия Правительства РФ и Центробанка, связанные с таргетированием инфляции. Была поставлена цель снизить инфляцию до 6%. В итоге к концу года она будет 5,7-5,8%», — отметил президент.

Путин напомнил, что в 2024 году уровень безработицы был на исторически минимальном уровне.

«В этом году он стал еще ниже — 2,2%», — сообщил президент.

Он уточнил, что в стране сохраняются хорошие темпы повышения реальных зарплат, за год они выросли на 4,5%.

«Надо отдать должное Правительству РФ за сбалансированный бюджет, — отметил Путин. — Дефицит бюджета РФ будет снижаться до 1,5%, это хороший показатель с учетом низкого госдолга».

Глава государства добавил, что все социальные обязательства перед населением страны будут выполняться в полном объеме.

