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ПроисшествияНа 7 суток арестовали туристов, уснувших на Вечном огне в Геленджике05.06.2024 10:43Мировой судья рассмотрел дела о появлении в общественных местах в состоянии опьянения в отношении двух приезжих. Установили, что 3 июня мужчины в состоянии сильного опьянения уснули у мемориала «Вечный огонь». Обоих туристов суд признал виновным, им назначили административный арест на 7 суток каждому, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Как писал интернет-портал «Кубань 24», полиция
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ОбществоМинобр Кубани: 153 выпускника региона набрали высший балл по ЕГЭ05.06.2024 10:31Стали известны первые результаты ЕГЭ. Об этом 5 июня сообщила министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. Так, 110 человек набрали 100 баллов по литературе, 37 ― по химии, еще шестеро получили высший балл по географии. Почти каждый четвертый выпускник по химии и литературе получил высокие баллы ― от 81 и выше.
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ПроисшествияМосква взяла под контроль дело о смертельном избиении 3-летней девочки в Адыгее05.06.2024 10:22Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти трехлетней девочки в Адыгее. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Адыгее Василию Ларину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, сообщает Следком. Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина избил свою трехлетнюю дочь, девочка скончалась от полученных травм. С родителями ребенок жил с марта 2024
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ОбществоНаселение России может составить 350 млн человек через два-три поколения05.06.2024 10:01К такому выводу пришли в Российском государственном социальном университете (РГСУ) в ходе исследования. Население в 350 млн человек в России можно достигнуть через два-три поколения при условии превышения рождаемости над смертностью на 17%. Для этого ученые РГСУ разработали модель соцподдержки семьи, предполагающая изменение подхода к расчетам материнского капитала. Так, при рождении третьего и последующих детей
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ПроисшествияВ Краснодаре псевдоювелир обманул 41 клиента на 5 млн рублей05.06.2024 09:51В полицию Краснодара поступило несколько сообщений о мошенничестве. По словам заявителей, они нашли мастера по изготовлению ювелирных изделий на сайте бесплатных объявлений в интернете. Оформив заказ, одни перевели на указанный ювелиром счет предоплату за работу, другие отдали ему свои золотые украшения в качестве лома. В обоих случаях мастер вскоре переставал выходить на связь. Общая сумма
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