К такому выводу пришли в Российском государственном социальном университете (РГСУ) в ходе исследования. Население в 350 млн человек в России можно достигнуть через два-три поколения при условии превышения рождаемости над смертностью на 17%. Для этого ученые РГСУ разработали модель соцподдержки семьи, предполагающая изменение подхода к расчетам материнского капитала. Так, при рождении третьего и последующих детей