Путин: наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» рассказал о продвижении российских войск на Украине.
Глава государства сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
«Стратегическая инициатива на фронте целиком и полностью перешла в руки Вооруженных сил России. По всем направлениям противник отходит», — сказал Путин.
Также, по его оценке, в ближайшее время российские войска возьмут село Красный Лиман, а после продолжится продвижение к Славянску.
Президент сообщил, что под контролем Вооруженных сил Российской Федерации уже находится более 50% Константиновки, и населенный пункт будет взят целиком. Кроме того, ВС РФ заняли 50% Гуляйполя, часть группировки продолжает движение с востока на запад. Полностью окружен российскими войсками Димитров, под контроль взято 50% города.
Противник пытается вернуть хотя бы часть Красноармейска, но безуспешно. ВСУ несут серьезные потери, добавил президент.
ВС РФ контролирует Купянск. Российским войскам предстоит ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу Оскола и забрать Купянск-Узловая. После выполнения задач в Купянске войска развернутся в западном направлении, отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что до конца 2025 года жители страны будут свидетелями новых успехов ВС РФ.
