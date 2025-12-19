Путин: наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения

Скриншот прямого эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» рассказал о продвижении российских войск на Украине.

Глава государства сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.

«Стратегическая инициатива на фронте целиком и полностью перешла в руки Вооруженных сил России. По всем направлениям противник отходит», — сказал Путин.

Также, по его оценке, в ближайшее время российские войска возьмут село Красный Лиман, а после продолжится продвижение к Славянску.

Президент сообщил, что под контролем Вооруженных сил Российской Федерации уже находится более 50% Константиновки, и населенный пункт будет взят целиком. Кроме того, ВС РФ заняли 50% Гуляйполя, часть группировки продолжает движение с востока на запад. Полностью окружен российскими войсками Димитров, под контроль взято 50% города.

Противник пытается вернуть хотя бы часть Красноармейска, но безуспешно. ВСУ несут серьезные потери, добавил президент.

ВС РФ контролирует Купянск. Российским войскам предстоит ликвидировать группировку ВСУ на левом берегу Оскола и забрать Купянск-Узловая. После выполнения задач в Купянске войска развернутся в западном направлении, отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что до конца 2025 года жители страны будут свидетелями новых успехов ВС РФ.

