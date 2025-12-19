Путин: Россия готова завершить конфликт на Украине при устранении первопричин

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе «Итогов года» рассказал о готовности РФ завершить конфликт на Украине при соблюдении определенных условий.

Глава государства напомнил, что все началось с госпереворота на Украине в 2014 году. В 2022 году киевский режим развязал войну на юго-востоке Украины.

«Мы тогда говорили, лучше если вы просто дадите людям на этих территориях спокойно жить так, как они хотят. Просто выведите свои войска», — отметил Путин.

Он уточнил, что Россия сейчас не видит готовности Украины к диалогу и обсуждению территориального вопроса. При этом глава государства подчеркнул, что РФ готова и хочет разрешить конфликт мирным путем.

«Мы готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были мной изложены в июне 2024 года, и при устранении причин, которые привели к этому кризису», — подчеркнул российский лидер.

