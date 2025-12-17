Ракетный комплекс «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца 2025 года

Президент России Владимир Путин 17 декабря выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства отметил, что возможности российской армии постоянно развиваются, а работа по укреплению Вооруженных сил продолжается без перерыва.

Владимир Путин также сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

«До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой «Орешник». В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение. Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждается и в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции», — заявил президент России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин подробно рассказал об испытанной на СВО ракетной системе «Орешник». Он отметил, что решение по серийному производству «Орешника» принято, система будет поставлена на вооружение в РВСН.

Президент сообщил, что баллистическая ракета «Орешник» — новейшее мощное оружие. Испытания ракеты стало ответом на удары западным оружием.

