Путин назвал ошибкой снижение выплат многодетным при увеличении их доходов

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря заявил о необходимости совершенствования системы поддержки семей с детьми.

Российский лидер назвал ошибкой со стороны Правительства РФ снижение поддержки многодетных семей при повышении их трудового дохода.

«Это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает те же льготы, которые предоставляло семье до сих пор. Но только вот при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание», — подчеркнул Путин.

Он также поддержал инициативу продлить пособие по уходу за ребенком до трех лет. Однако, по словам президента, остается вопрос в бюджетных ограничениях. Путин отметил, что кабмину предстоит проработать вопрос выплат пособий на детей до трех лет.

Также Путин предложил увеличить время работы детских садов, например, до 20:00, и увеличить число воспитателей. Также президент отметил, что при реновации дошкольных учреждений надо сразу решать вопрос создания ясельных групп.

Такую точку зрения поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Еще в марте мы приняли решение — строить новые детские сады с ясельными группами. Что касается помощи многодетным семьям, в крае действуют больше 20 региональных мер поддержки. Мы постоянно работаем над тем, чтобы государственная помощь была максимально эффективной и доступной. Со следующего года краевой материнский капитал составит 167 тыс. рублей и будет предоставляться не только за третьего, но и каждого последующего ребенка. Сейчас также прорабатываем расширение направлений для его применения», — прокомментировал глава региона.

