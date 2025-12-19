Путин: в аптеках льготные лекарства должны продаваться по фиксированным ценам

Президент России Владимир Путин 19 декабря в программе «Итоги года» ответил на вопрос о доступности льготных лекарств в аптеках.

К главе государства обратился мужчина, который недавно перенес операцию. По его словам, он не смог получить положенные ему льготные лекарства — медикаменты перестали выдавать, объяснив это отсутствием финансирования.

Владимир Путин сообщил, что эта тема поднималась еще до прямой линии. Ему доложили, что все необходимые средства на обеспечение льготников лекарствами в регионы поступили в полном объеме. Президент пообещал взять эту ситуацию под особый контроль.

Глава государства добавил, что льготные препараты должны отпускаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках.

«Хочу обратить внимание коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Это важно, и за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам министерства здравоохранения, да и другим контрольным организациям», — заявил Путин.

Президент также указал на необходимость развития аптечной сети в том числе благодаря внедрению передвижных аптек.

Читайте также: Владимир Путин прокомментировал вопрос о росте цен на продукты. Глава государства, отвечая на обращение, отметил, что продовольственная инфляция может быть выше, чем средняя.

Подпишись, здесь всегда интересно.