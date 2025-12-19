Путин: большая часть участников СВО — поколение 90-х

Скриншот прямого эфира программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент России Владимир Путин 19 декабря в программе «Итоги года» рассказал о роли молодежи в условиях СВО.

Ведущая «Авторадио» Надежда Румянцева спросила президента, чувствует ли он поддержку современной молодежи. В ответ он привел в пример опыт работы в органах государственной безопасности.

Путин подчеркнул, что никак не может согласиться с тем, что поколение 90-х было потеряно для страны.

«Это вечная проблема отцов и детей. Для старшего поколения поступки молодых могут быть нелепыми. Но человек проявляется в критической ситуации», — отметил президент.

Он рассказал, что в зоне спецоперации находятся около 700 тыс. военнослужащих — большая часть является поколением 90-х.

Глава государства дал слово Герою России Нарану Очир-Горяеву. По словам российского бойца, дети 90-х составляют костяк СВО, и все они — Герои.

