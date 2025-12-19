Путин рассказал, с чего начинается Родина и какой видит Россию через 200 лет

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямого эфира «Итогов года» 19 декабря ответил на вопросы журналистов, ведущих и граждан страны о Родине, будущем России и ее народе.

Ведущие прямой линии спросили главу государства, какой бы предмет, описывающий народ России, он бы положил в капсулу времени. Владимир Путин надиктовал послание будущим поколениям. Начал его он со слова «записывайте».

«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в ХХ-ХХI веке, с благодарностью воспринимали все, что сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили как все, везде и всегда. Нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте, мы шли вперед, работали, боролись, сражались. И наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание. Это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете часть времен. Это очень важно, поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно и у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, и чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами», — оставил послание в будущее президент.

На вопрос: «С чего начинается Родина?» глава государства ответил просто: «Для меня лично — с моих родителей».

Также Владимира Путина спросили, какой он видит Россию через 200 лет. Президент отметил, что Российская Федерация будет высокотехнологичной страной.

«Двести лет для России — это не такой уж и большой срок. Я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная, и на базе этого высокого уровня образования наших людей она будет высокотехнологичной, она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики», — подчеркнул Владимир Путин.

