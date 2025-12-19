Путин: основная проблема иностранных мессенджеров — отказ соблюдать законы РФ

Президент России Владимир Путин 19 декабря ответил на вопросы журналистов и граждан страны в прямом эфире. Один из вопросов россиян касался создания национального мессенджера МАХ.

С вопросом о перспективе мессенджера MAX и появлении его конкурентов к Владимиру Путину обратился популярный техноблогер Wylsacom.

Глава государства заявил, что его создание было необходимо для России. Он отметил, что основная проблема иностранных мессенджеров — отказ соблюдать российские законы.

«Конкуренция всегда нужна. И я уверен, что она всегда будет. В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только одна — соблюдение российских законов. Руководство их стран не давало [владельцам ресурсов — прим. ред.] возможности соблюдать наши законы», — заявил Владимир Путин.

Президент акцентировал внимание, что Россия — третья страна в мире, у которой есть собственный цифровой суверенитет, и стране был необходим собственный мессенджер.

«У нас все инструменты были в цифровой сфере, кроме мессенджера. Можно говорить, что у нас теперь есть цифровой суверенитет. Россия — одна из трех стран, где есть такой суверенитет, кроме США и Китая. Создание мессенджера — правильный шаг. Но конкуренция должна быть. У МАХ тоже будут конкуренты», — сообщил Владимир Путин.

Читайте также: Путин: кладите трубку, если с вами начинают говорить о деньгах по телефону.

Подпишись, здесь всегда интересно.