Путин: кладите трубку, если с вами начинают говорить о деньгах по телефону

Президенту России Владимиру Путину 19 декабря в ходе «Итогов года» задали вопрос об эффективности мер по борьбе с телефонным мошенничеством.

По словам российского лидера, количество таких преступлений уменьшилось на 7%, а ущерб от действий телефонных мошенников сократился на 33%. Но многое еще можно и нужно сделать, отметил глава государства.

«Хотел бы обратиться к гражданам страны: мошенничество никуда не делось. Как только с вами по телефону кто бы то ни было начинает говорить о деньгах или о каком-нибудь имуществе, сразу кладите трубку, — рекомендовал президент. — Ни с кем и никогда не обсуждайте вопросы, связанные с имуществом».

Владимир Путин призвал финансовые вопросы решать непосредственно в отделениях банков.

