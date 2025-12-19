Владимир Путин: повышение НДС не будет вечным

Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил 19 декабря в ходе «Итогов года».

Отвечая на вопрос журналиста о повышении НДС, глава государства отметил, что повышение налога на добавленную стоимость было «самым правильным, честным и прозрачным» способом решения задач, в том числе в финансовой сфере.

«Цели простые — достичь сбалансированного бюджета. И в целом это получилось, в том числе благодаря принятию этого решения», — сказал Путин.

Он отметил, что при повышении НДС возник ряд вопросов, на которые стоит обратить внимание. В частности, глава государства указал на то, что при увеличении налогового бремени у некоторых возникает искушение уйти от уплаты этого налога.

«Нужно избавиться от теневой экономики, от ухода в тень. Нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а выражалось в реальных доходах бюджета», — подчеркнул президент.

Он также заверил, что повышение НДС не будет вечным.

«Будет ли это вечно? Конечно, нет. Конечная цель — снижение налогового бремени в будущем. И правительство будет вести дела именно к этому», — заключил Путин.

