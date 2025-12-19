Путин: обязательного распределения выпускников-медиков по городам не будет

В ходе «Итогов года» 19 декабря президент России Владимир Путин прокомментировал введение нового закона об обязательной отработке в госучреждениях для студентов-медиков.

Глава государства объяснил, как будет организован процесс с отработками выпускников.

«Если человек поступает в ординатуру, то тогда с 1 марта 2026 года наступает порядок, согласно которому после ординатуры, если человек учится на бесплатной форме обучения, он должен будет отработать определенное время врачом, причем там, куда его направят», — отметил Путин.

По словам Путина, срок отработки в разных местах будет отличаться. Буквально — если человек учится на бюджете, он отрабатывает образование на безвозмездной основе. Если он не хочет отрабатывать, может поступать на платной основе.

При этом президент отметил, что речь идет только об отработке по специальности в медицинском учреждении — распределять по городам или местностям выпускников не планируется. Путин завершил разговор комментарием, что требования к выпускникам медвузов об обязательной отработке в системе ОМС он не считает избыточными.

