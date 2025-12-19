В 2025 году более 400 тыс. человек заключили контракты с Минобороны России

Об этом сообщил президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции.

Глава государства обратил внимание на число желающих служить в недавно созданном виде Войск беспилотных систем.

«Оно таково, что МО вынуждено объявить конкурс и что любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, студенты различных вузов, берут академ, чтобы подписать контракт и пойти на фронт. И прежде всего, конечно, речь идет об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов», — рассказал Владимир Путин.

Кроме того речь зашла о кадровом проекте «Время Героев» — уже несколько ветеранов спецоперации работают в администрации президента, стали губернаторами, заместителями министров, а также трудоустроились в различные крупнейшие компании. В Краснодарском крае по поручению президента действует кадровый проект «Герои Кубани». На него получили более 2 тыс. заявок, сейчас 63 финалиста проходят обучение и стажировки в ведомствах региона и муниципальных администрациях, некоторые уже трудоустроены, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Также глава региона рассказал о мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

«Помощь нашим бойцам, их родным — безусловный приоритет. Мы выстраиваем работу по принципу: их проблемы — наши проблемы. За каждой семьей закрепили сотрудников местных администраций, не так давно поручил еще раз проконтролировать эту работу. Что касается мер поддержки: всем, кто заключает контракт с Министерством обороны, выплачиваем до трех миллионов рублей. Дети бойцов получают приоритетное право на места в детских садах, бесплатное питание в школах, отдых в здравницах. Также предусмотрели компенсацию расходов на газификацию до 115 тыс. рублей и оздоровление в санаториях края до 130 тыс. рублей», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Читайте также: по итогам 2025 года ВРП Краснодарского края составит 5,8 трлн рублей — Кондратьев.

Подпишись, здесь всегда интересно.