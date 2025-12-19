Путин: мы полностью решаем вопросы, связанные с выполнением соцобязательств

Президент РФ на совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции 19 декабря рассказал об итогах и перспективах экономического развития страны.

Владимир Путин отметил, что рост ВВП России в 2025 году составил 1%, а за три года — 9,7%, что намного выше, чем в Европе. В целом проблему инфляции в России удается решать, к концу года она будет 5,7-5,8%. По словам президента, снижение темпов роста ВВП РФ — сознательная плата за сохранение качества экономики.



«Самое главное заключается в том, что нам удалось сбалансировать бюджет, причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны. Это значит, что нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением», — сказал Владимир Путин.

Трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» вместе со своими заместителями смотрит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, который отметил, что в условиях «охлаждения» экономики страны и вызовов, с которыми столкнулся Краснодарский край в 2025 году, экономика региона показывает устойчивость.

«Согласно прогнозам, по итогам 2025 года ВРП региона составит 5,8 триллиона рублей. Текущую ситуацию в экономике считаем стабильной и управляемой для сбалансированного и устойчивого роста в ближайшие годы. Главное, что все социальные обязательства перед жителями будут выполнены», — сказал Вениамин Кондратьев.

В 2026 году расходы бюджета Краснодарского края составят 552 млрд рублей, при этом на социальную сферу направят более 382 млрд рублей. С 1 января в регионе на 4 % проиндексируют все социальные выплаты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Также в 2024 году Краснодарский край установил рекорд по инвестициям — привлек 1,1 трлн рублей, по итогам 2025 года ожидается около 1,2 трлн рублей. Вениамин Кондратьев подчеркнул, важно, что это вложения идут не только в курортную сферу, аграрный сектор и традиционные промышленные производства. Инвесторы вкладывают в новые высокотехнологичные отрасли – IT, радиоэлектронику, медицину и биотехнологии. Сейчас на разной стадии реализации — более 580 инвестпроектов на 4 трлн 400 млрд рублей.

