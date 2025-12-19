Депутат из Краснодара сделал предложение возлюбленной через прямую линию Путина

Краснодарский депутат Сергей Климов позвал замуж свою коллегу-чиновницу Наталью Лукашевич, отправив сообщение в прямой эфир.

Как рассказала заместитель директора департамента информационной политики администрации Краснодара Наталья Лукашевич, их общение с Сергеем Климовым началось несколько месяцев назад.

Коллеги связывались в основном по рабочим вопросам. У обоих на момент знакомства за плечами уже был брак.

«Нас свела не романтическая прогулка под луной, а, скорее, рутина городской жизни. Он еще и блогер, я работаю в администрации. Вместе начали ездить на откачку канализационных стоков и решать другие социально полезные темы — и «вляпались», — поделилась чиновница.

После предложения в прямом эфире Наталья Лукашевич почти сразу ответила возлюбленному.

«Если Владимир Владимирович согласует, я согласна!» — сообщила она.

Наталья Лукашевич добавила, что ее ответ на предложение Сергея Климова положительный. Она объяснила, что не могла отказать, так как в этот момент на нее смотрел президент, приводит слова Натальи Лукашевич «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», еще одно предложение руки и сердца во время прямой линии президента Путина сделал журналист из Екатеринбурга. Молодой человек привлек внимание президента плакатом с надписью «Хочу жениться». Перед тем, как задать вопрос, он в прямом эфире предложил своей девушке выйти за него замуж и пригласил главу государства на свадьбу.

