Путин: в России будут продолжать поддерживать молодые семьи

Тему помощи молодым семьям, которые хотят завести детей, но не могут себе позволить это в материальном плане , во время прямой линии президента России Владимира Путина поднял журналист из Екатеринбурга.

Молодой человек привлек внимание президента плакатом с надписью «Хочу жениться». Перед тем, как задать вопрос, он в прямом эфире предложил своей девушке выйти за него замуж и пригласил главу государства на свадьбу.

Вопрос 23-летний журналист задал про меры поддержки молодых семей. Он отметил, что они с невестой хотят детей, но позволить себе взять ипотеку не могут.

В ответ Владимир Путин отметил, что в стране работает целая система создана поддержки семей с детьми, в том числе семей, где родители являются студентами.

«Ждать улучшения материального положения, получения образования и прочего можно бесконечно. Но лучше не откладывать рождение ребенка. Это часть нашей жизни. Мы, конечно, будем продолжать эти меры поддержки. Несмотря на определенную напряженность, связанную с необходимостью балансировки бюджета, мы сохранили ипотеку», — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин также отметил, что в стране можно взять ипотеку в местах, где ставка 2%, а не 6%, и жить там.

«С милым рай и в шалаше», — подытожил президент.

После публичного предложения руки и сердца стало известно, что избранница журналиста сказала «да». Об этом молодой человек сам рассказал журналистам. Он также отметил, что предложение стало для нее сюрпризом, сообщает ТАСС.

