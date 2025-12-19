Путин: семья не должна чувствовать снижения доходов при появлении ребенка

Президент России Владимир Путин 19 декабря в программе «Итоги года» ответил на вопрос о демографической ситуации в России.

Глава государства отметил, что в некоторых государствах ситуация складывается драматически: в Японии, например, коэффициент рождаемости составляет 0,8%, в Южной Корее — 0,7%.

«У нас — 1,4%, а нужно добиться хотя бы 2%. Многое связано с материальным положением. Семья не должна чувствовать снижения уровня достатка с появлением ребенка», — отметил президент.

Он напомнил о тех мерах поддержки семей, которые уже существуют, а также о тех, что вступят в силу в 2026 году. Кроме того, Путин отметил, что необходимо создать положительный образ семьи с детьми.

«Нужно, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства и отцовства. Донести это — непростое дело, но это должны делать мы все. Я обращаюсь к сотрудникам средств массовой информации и деятелям культуры, — заявил Путин. — Всегда важна материальная составляющая, но еще важнее состояние души».

