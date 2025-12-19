Путин: повышение утильсбора в России не может быть вечным

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» 19 декабря ответил на вопрос журналистки о повышении утильсбора и дальнейших ценах на машины.

Глава государства отметил, что повышение утильсбора касается достаточно дорогих автомобилей, и эта мера затрагивает россиян минимум со средними, хорошими доходами и в основном в крупных городах.

Путин отметил, что повышение утильсбора было необходимо для «решения благородной цели» — для получения Минфином дополнительного дохода от технологической сферы развития, а также для косвенной поддержки отечественного автопрома.

«Надеюсь, что эта мера [повышение утильсбора — прим. ред.] будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким. Или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки», — отметил Владимир Путин.

В ответ на вопрос журналистки, какую ей стоит купить машину, иномарку или отечественную, Владимир Путин посоветовал второе, отметив, что президенту России было бы странно советовать зарубежные марки.

