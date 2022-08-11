По городам Краснодарского края начал курсировать инфопоезд «Выборы 2022»

По городам Краснодарского края начал курсировать инфопоезд «Выборы 2022»

Инфопоезд будет путешествовать по краю в течение семи дней. За это время состав объедет 22 муниципальных образования.

По городам и районам Краснодарского края выехал «инфопоезд» Единой России. Задача «информационного десанта» – рассказать жителям края о предстоящих выборах депутатов в ЗСК.

Инфопоезд 11 августа посетил Туапсе и Анапу. Жители этих городов узнали, когда будут проходить выборы, кто в списке кандидатов, чем занимается Законодательное собрание Краснодарского края и какие законы приняли депутаты за последние пять лет.

Также горожанам рассказали, где можно узнать адреса избирательных участков, кто является кандидатом по округу. Вся эта информация опубликована на сайте Крайизбиркома.

Расписание выездов инфорпоезда:

— 12 августа – Гулькевичи, Курганинск, Армавир, Новокубанск;

— 13 августа – Тихорецк, Выселки, Ленинградская, Павловская;

— 14 августа – Кущевская, Новокубанская, Новопокровская, Белая Глина;

— 15 августа – Успенская, Отрадненская, Лабинск, Мостовской;

— 16 августа – Краснодар, Кореновск.

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