Владимир Путин подвел итоги года и осветил более 70 тем за 4 часа 27 минут

Президент России Владимир Путин 19 декабря в прямом эфире подвел итоги 2025 года .

Отвечать на вопросы жителей России и журналистов президент начал в полдень. За 4 часа и 27 минут Владимир Путин обговорил свыше 70 тем. Россиян волновала ситуация в зоне проведения специальной военной операции, социальная поддержка многодетных семей и семей военных, вопросы повышения цен и инфляции.

Кроме того, президент сделал ряд важных заявлений про демографию, мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года, повышению утильсбора, распределения медиков после окончания университета и национального мессенджера МАХ.

Во время прямой линии в адрес главы государства продолжали поступать вопросы от граждан. Всего со дня старта приема обращений до конца эфира жители страны направили 3,1 млн вопросов.

