Финальную серию фильма «Кубанские казаки» на «Кубань 24» посвятили госслужбе
Вечером 19 декабря на телеканале «Кубань 24» пройдет премьерный показ заключительной серии документального фильма «Кубанские казаки». Она называется «Казаки на государственной службе».
Телезрители увидят, как в наши дни казаки совмещают верность традициям с выполнением государственных задач, как многовековой воинский опыт находит применение в охране общественного порядка, защите границ и патриотическом воспитании молодежи. Также объяснят, почему для современного казака госслужба — это не работа, а долг перед Отечеством.
«Очень важно, когда казак занимается делом. Казак не может просто петь, танцевать, культурными мероприятиями заниматься. Он должен нести государственную службу в интересах России. Вот это для меня, как военного человека, очень было важно», — отметил зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей, председатель экспертной комиссии Совета при президенте РФ по делам казачества Николай Долуда.
Премьера новой серии — в 18:30 на телеканале «Кубань 24». Также фильм можно посмотреть на Rutube-канале «Кубань 24. ДОК».
