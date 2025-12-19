МЧС, полиция и казаки будут дежурить в центре Краснодара в новогодние праздники
Перед длинными январскими выходными в краевой столице усилили меры безопасности.
Крупные мероприятия в Краснодаре в период новогодних и рождественских праздников проводить не будут. Особое внимание уделят безопасности в местах массового скопления людей.
На вокзалах, центральных улицах города, в том числе на Александровском бульваре, где работает новогодняя подсветка, будут дежурить сотрудники полиции, МЧС, дружинники, казаки, спасатели, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
«Наша главная задача — обеспечить безопасность жителей и гостей Краснодара на новогодних каникулах. Для этого сделано все необходимое. Правоохранительные органы и аварийные службы переведены на усиленный режим работы», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.
Также особое внимание уделят паркам, скверам, торговым и развлекательным центрам, учреждениям культуры. На Рождество во всех храмах города пройдут праздничные службы. Все мероприятия проведут с соблюдением требований безопасности.
