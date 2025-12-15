Новогодняя ель засияла на Главной городской площади Краснодара

Огни на елке перед администрацией краевой столицы зажгли вечером 15 декабря.

Высота главной елки Краснодара — 22 м. В этом году новогоднюю ель украсили игрушками в виде избушек, щелкунчиков, снеговиков, шарами и снежинками, сообщает пресс-служба администрации города.

Главным украшением символа Нового года стали гирлянды. Цепочки огоньков тянутся от самой нижней части елки к вершине, а затем образуют светящийся полог, который расходится от верхушки в разные стороны Главной городской площади.

Также в городе, где установили еще девять новогодних елей. Они расположены по адресам:

на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина;

на площади напротив ЗСК;

в сквере 80-летия образования Краснодарского края;

в сквере имени Леонарда Гатова;

на площади у кинотеатра «Болгария»;

в сквере «Субботний»;

в сквере «Пограничников»;

перед зданием администрации Краснодарского края;

в сквере «Изумрудный».

