Новогодняя ель засияла на Главной городской площади Краснодара
Огни на елке перед администрацией краевой столицы зажгли вечером 15 декабря.
Высота главной елки Краснодара — 22 м. В этом году новогоднюю ель украсили игрушками в виде избушек, щелкунчиков, снеговиков, шарами и снежинками, сообщает пресс-служба администрации города.
Главным украшением символа Нового года стали гирлянды. Цепочки огоньков тянутся от самой нижней части елки к вершине, а затем образуют светящийся полог, который расходится от верхушки в разные стороны Главной городской площади.
Также в городе, где установили еще девять новогодних елей. Они расположены по адресам:
- на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина;
- на площади напротив ЗСК;
- в сквере 80-летия образования Краснодарского края;
- в сквере имени Леонарда Гатова;
- на площади у кинотеатра «Болгария»;
- в сквере «Субботний»;
- в сквере «Пограничников»;
- перед зданием администрации Краснодарского края;
- в сквере «Изумрудный».
