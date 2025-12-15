Logo
Общество
Новогодняя ель засияла на Главной городской площади Краснодара
Скриншот видео t.me/krdru

Огни на елке перед администрацией краевой столицы зажгли вечером 15 декабря.

Высота главной елки Краснодара 22 м. В этом году новогоднюю ель украсили игрушками в виде избушек, щелкунчиков, снеговиков, шарами и снежинками, сообщает пресс-служба администрации города.

Главным украшением символа Нового года стали гирлянды. Цепочки огоньков тянутся от самой нижней части елки к вершине, а затем образуют светящийся полог, который расходится от верхушки в разные стороны Главной городской площади.

Также в городе, где установили еще девять новогодних елей. Они расположены по адресам:

  • на пересечении улиц Красных Партизан и Трубилина;
  • на площади напротив ЗСК;
  • в сквере 80-летия образования Краснодарского края;
  • в сквере имени Леонарда Гатова;
  • на площади у кинотеатра «Болгария»;
  • в сквере «Субботний»;
  • в сквере «Пограничников»;
  • перед зданием администрации Краснодарского края;
  • в сквере «Изумрудный».

Читайте также: в Краснодаре 17 тыс. детей бесплатно увидят новогоднее представление. Представление перед праздником для подрастающих жителей краевой столицы 31 год подряд проводят на сцене творческого объединения «Премьера».

