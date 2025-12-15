В Краснодаре 17 тыс. детей бесплатно увидят новогоднее представление

Представление перед праздником для подрастающих жителей краевой столицы 31 год подряд проводят на сцене творческого объединения «Премьера».

В этом году билеты на «Новогоднюю фантазию» от властей Краснодара получили 17 тыс. детей в возрасте от 3 до 14 лет. В этом году для детей, нуждающихся в особой заботе государства, покажут современную интерпретацию сказки «Щелкунчик» — «Щелкунчик 2.0». После спектакля каждый из ребят получит сладкий подарок.

В постановке участвуют сразу несколько коллективов. Среди них артисты Молодежного театра, Музыкального шоу-театра «Премьера» и музыкальной группы U4. Как отметил мэр Краснодара Евгений Наумов, некоторые из родителей ребят ходили на «Новогоднюю фантазию», будучи детьми.

«У представления нет возрастных ограничений, каждый год и дети, и родители с восторгом о нем отзываются. Это прекрасное событие объединяет не только семьи, но и целые поколения краснодарцев», — написал глава краевой столицы в Telegram.

