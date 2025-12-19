Праздничный завтрак: как начать утро 1 января вкусно

Правильный праздничный завтрак 1 января задает настроение не только всему дню, но и всему предстоящему году. Не нужно доедать то, что не съели накануне. Это скучно, не интересно и как-то безрадостно обреченно.

Завтрак должен быть свежим, вкусным, но при этом не слишком сложным в приготовлении. Идеальный вариант — если мы позаботимся о нем с вечера прошлого года. Некоторые блюда или ингредиенты для них мы приготовим заранее. Все равно будем возиться на кухне. Так что обойдемся «малой кровью» с минимальными усилиями.

Заранее подготовлено

Чтобы утро после праздника было бодрым, подумаем об этом до начала новогодней ночи.

Запеченные французские тосты

Фишка этого завтрака в том, что утром 1 января нам не нужно будет стоять у плиты со сковородкой. Все приготовим в духовке одним махом.

С вечера нарезаем багет ломтиками. Взбиваем яйца, молоко или сливки, добавляем немного сахара, ванильного экстракта и щепотку корицы. Раскладываем хлебушек в глубокой форме для запекания, заливаем его этой смесью, накрываем пленкой и убираем в холодильник. Утром просто поставим в разогретую духовку на 25-30 минут. Все. Тосты приобрели золотистую корочку. Подаем их с ягодами, кленовым сиропом и взбитыми сливками.

Оладьи «Холодное тесто»

Если хотим, можем представить это блюдо тем, кто разделяет с нами утреннюю новогоднюю трапезу, как панкейки. Так будет праздничнее.

Подготовка займет не больше 15 минут. Берем миску и просеиваем в нее 200 г пшеничной муки, добавляем 2 ч.л. разрыхлителя, 2 ст.л. сахара, щепотку соли. В другой посудине венчиком или вилкой взбиваем одно крупное куриное яйцо с 250 мл. молока и 2 ст.л. растительного масла до однородности. Смешиваем «болтушку» с мукой. Мешаем тесто только до момента, когда ингредиенты соединятся. Оно не должно быть совсем гладким! Небольшие комочки — это нормально. Если перестараться, панкейки получатся плотными и резиновыми.

Переливаем тесто в бутылку с широким горлышком или графин. Оно отлично будет храниться в холодильнике всю новогоднюю ночь. Утром нам останется только разогреть сковородку и порционно наливать тесто. Свежие, горячие панкейки с маслом и медом — что может быть лучше?!

Парфе в стаканах

Во-первых парфе — это вкусно. Во-вторых — модно. А так же красиво, свежо, никакой утренней готовки и желания завтракать «недоедками».

31 декабря в прозрачные стаканы или пиалы слоями выкладываем греческий йогурт или творожный крем. Добавляем туда мюсли, свежие или замороженные ягоды, орехи. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник. Попытки употребить парфе в качестве десерта — пресекаем. Зато утром у нас будет готовый изысканный и полезный завтрак.

Быстро и сытно

А вот на выбор три варианта завтрака для тех, кто проснулся на позитиве, бодрым и готовым к новым свершениям.

Скрэмбл «Де Люкс»

Не нужно называть скрэмбл яичницей. Пусть это по сути то же самое блюдо, но сделаем его с праздничным акцентом.

Разбиваем яйца в миску. По два-три на персону. Добавляем соль, сливки или молоко 1-1.5 ст. ложки. Взбивать яйца венчиком до однородной пены не нужно! Достаточно просто вилкой аккуратно размешать желтки и белки. Они должны просто соединиться. Так текстура скрэмбла будет интереснее.

Берем сковороду. Растапливаем в ней сливочное масло на самом маленьком огне. Масло не должно пениться и шипеть. Вливаем яичную смесь и через 20-30 секунд начинаем медленно помешивать яйца силиконовой или деревянной лопаткой. Двигаемся от краев к центру, как бы складывая готовые части.

Помним, что немного терпения — ключ к успеху. Продолжаем готовить на очень медленном огне 5-10 минут, постоянно помешивая и складывая. Процесс должен быть неспешным и деликатным. Яйца будут постепенно схватываться мелкими, нежными комочками. Как только большая часть яиц загустеет, но внутри останется влажная, блестящая и чуть жидковатая часть — снимаем сковороду с огня. Остаточного тепла будет достаточно, чтобы скрэмбл «дошел» до идеальной консистенции.

Подаем сразу, немедленно выложив скрэмбл на подогретую тарелку или поджаренный кусочек чиабатты. Посыпаем свежемолотым черным перцем и мелко нарезанной зеленью. В самом конце, на последней минуте приготовления, можно добавить, крупно нарезанные ломтики слабосоленого лосось или сыр.

Гренки с авокадо и яйцом-пашот

Прежде чем приступить к завтраку сфоткайте это блюдо и выложите в соцсети. Пусть все знают, что новый год вы начинаете модно и полезно. Но сначала — поджарим хлеб. Разомнем вилкой авокадо с солью, перцем и соком лайма. Намажем на тост. Сверху аккуратно выложим яйцо-пашот. Не справимся с пашотом — просто сварим яйцо вкрутую. Посыпаем всю эту красоту семенами кунжута или чиа.

Сырники «От шефа»

Это неоспоримая классика, которая порадует всех своей безупречностью.

Приготовим тесто из творога, яиц, муки и сахара. Сформируйте сырники и обжарьте на сливочном масле до золотистой корочки. Сделаем так, чтобы они не стали «размазней». Подаем со сметаной, медом, сиропом, вареньем или свежими ягодами.

Сладкий финал

Это изумительный вариант завтрака, для детей и тех, взрослых, кто не наелся десертами в новогоднюю ночь.

Домашние вафли

Аромат ванили и корицы, распространяющийся по всему дому — лучшее пробуждение. Никакого будильника не нужно.

Если у в хозяйстве есть вафельница, тесто можно замесить с вечера. Хрустящие вафли, венские, сырные или даже овощные, с шариком мороженого, шоколадным соусом и фруктами — вот достойное продолжение праздника.

Круассаны с начинкой

Покупаем заранее хорошие готовые слоеные круассаны и считаем, что завтрак у нас готов. Удовольствия — максимум, усилий — минимум! Утром мы их слегка подогреваем в духовке или микроволновке. Разрезаем и наполняем чем хотим или что там у нас есть в холодильнике. Нутелла, джем или кусочки банана — подойдет все. Не хватает разве что чашечки капучино. Но это дело поправимое

Главный секрет — напитки!

Что нам стоит сделать идеальный кофе?! Сварим свежесмолотый в турке или в кофемашине. Взобьем пенку из теплых сливок и готово!

Если мы запаслись накануне свежевыжатым апельсиновым фрешем, добавим в него несколько капель гранатового сиропа или гренадина — получится красивый «рассветный» градиент.

Можно начать день с безалкогольного глинтвейна. Нагреем яблочный сок с палочками корицы, гвоздикой, звездочкой аниса и дольками апельсина. И вот у нас уже уют и теплая атмосфера.

Главное — не заморачиваться со сложными блюдами. Лучший праздничный завтрак — тот, который поднимает всем настроение и готовится с минимальными хлопотами. Приятного аппетита и счастливого Нового года!

Читать также:

Бюджетное новогоднее меню 2026: празднично и без лишних затрат