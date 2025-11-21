Бюджетное новогоднее меню 2026: празднично и без лишних затрат

Новогодние угощения и разносолы должны быть вкусными и роскошными. Иначе, какой же это праздник? Так, обычные посиделки. Но приготовление кулинарных изысков и шедевров, необязательно должны наносить катастрофические удары по нашему бюджету. Да и самим нам не стоит «убиваться» о праздничный стол.

Практичные рецепты, продуманное планирование, разумный подход — вот основные правила для создания праздничной атмосферы. Следуя им мы сможем накрыть красивый стол. Без лишних затрат.

Стратегическое планирование

Готовимся к празднику заранее. Назначаем дедлайн — тот день и час, когда отбросив все остальные дела займемся готовкой. Составляем меню и список продуктов за несколько дней до него. Так мы учтем все нюансы и сможем избежать спонтанных покупок.

Порции рассчитываем не по принципу, «пусть лучше будет больше, чем не хватит», а из расчета:

300-400 г основного блюда,

150 г гарнира

150 г салата

на каждого предполагаемого участника застолья. Плюс создаем небольшой запас на «непредвиденных гостей».

2026: идеи для новогоднего стола

Самое сложное в приготовлении новогоднего стола — сдвинуться с мертвой точки. Все эти: «что бы приготовить» могут заставить нас ходить по кругу или топтаться на одном месте. Любой, упорядоченный, структурированный список — уже хороший старт. Не нужно следовать ему буквально. Возьмите его как руководство к действию, заменяя или варьируя те или иные пункты новогоднего меню.

Закуски

Салаты

«Оливье» классический с докторской колбасой или «Столичный» с отварной курицей.

«Селедка под шубой». Есть по крайней мере целых три ее оригинальных рецепта.

«Свекольный» и «Морковный», с сыром и грецкими орехами

Если же хотите отойти от классики, то потратив совсем немного денег и времени приготовьте на новогодний стол три простых салата.

Можно сделать и безмайонезный вариант.

Горячие блюда

Курица, запеченная в собственном соку в духовке украсит любой праздничный стол, не требуя чрезмерных финансовых затрат.

В духовке можно запечь свинину или говядину. С яблоками, айвой, картофелем и прочими овощами. Будет чуть дороже, но не то, чтобы значительно.

Мясо в горшочках это всегда быстро, вкусно, празднично и не дорого.

Свиная рулька выглядит экзотично, роскошно и не требует больших финансовых вложений. А правильно приготовленная станет украшением новогоднего стола.

Если же вы по каким-то причинам решили обойтись без мяса, запеченный картофель с грибами и сыром можно подать не как гарнир, а в качестве самостоятельного основного блюда.

Десерты

Мандарины — непременный элемент новогоднего стола. Из них можно сделать простой, но изысканный десерт в шоколадно-сливочно-йогуртовой глазури, а можно подать просто так.

Традиционный новогодний десерт — имбирное печенье. Быстро вкусно и недорого.

Праздничному настроению будет способствовать, вкуснейший десерт из фиников и орехов, приготовленный вами собственноручно.

Коня на скаку остановим

Учитываем символ наступающего года. Даже если мы знаем, что новый год по восточному календарю наступит только в феврале, делаем акценты с учетом его символа. В 2026 году это будет Огненная Красная Лошадь и акцент на овощные и злаковые элементы будет более чем уместен.

Добавляем в салаты и гарниры «лошадиные лакомства» — морковь, помидоры, сладкий перец, рис, булгур, киноа, овес, нут и зелень.

Не забываем о творческом подходе к украшению и подаче блюд. Свежая зелень, кунжут, орехи, зерна граната сделают самое простое блюдо праздничным. Очень эффектно будут смотреться канапе на шпажках сооруженные из самых простых и экономичных ингредиентов.

