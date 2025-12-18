В Краснодаре живая новогодняя елка в среднем обойдется в 3 тыс. рублей

К новогодним праздникам в Краснодарский край завезли 37 тыс. хвойных деревьев. Все партии прошли обязательный фитосанитарный контроль, сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

На Кубани уже открылись елочные базары, где найдется дерево на любой вкус, цвет и кошелек.

«Нужно покупать уже сейчас. Самые красивые деревья первыми разбирают. Ставьте ее, желательно, в то место, где не сильно тепло, чтобы иголки не осыпались. И так она долго простоит», — говорит продавец елок Левон Унанян.

На базар в середине декабря пришел Александр Пряничников, чтобы пораньше создать новогоднее настроение своим самым близким людям.

«Внукам каждый год покупаю живую сосну. Она стоит долго и приносит радость детям», — делится краснодарец.

Чтобы купить качественное хвойное дерево, нужно следовать нескольким правилам. Ударьте стволом о землю и посмотрите, что осталось на ветках. Еще нужно обратить внимание на цвет иголок — он должен быть зеленым, а не желтым. Также можно понюхать дерево: запах хвои — важный индикатор свежей елки.

Цены на отечественные деревья, по сравнению с прошлым годом, остались прежними: в среднем ель обойдется в 3 тыс. рублей, сосна — в 2,8 тыс. рублей. Однако ситуация с зарубежной пихтой иная — она подорожала. Ее стоимость начинается от 8 тыс. и в среднем достигает 14 тыс. рублей.

Однако не все готовы платить за живое дерево. Кому-то по душе и кошельку приходится искусственная елка.

