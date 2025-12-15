Цены на искусственные ели в Краснодарском крае в 2025 году выросли на 11%

Средняя стоимость искусственной ели на Кубани в ноябре-декабре достигла 3,9 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», цены на искусственные новогодние деревья увеличились на 11% в сравнении с прошлым годом.

Число покупок елей с 1 ноября по 10 декабря текущего года в Краснодарском крае увеличилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Эксперты связывают рост спроса на искусственные ели с затянувшейся осенью, которая сдерживала большой рост продаж. При этом они не проседают благодаря измененной маркетинговой стратегии розницы.

«Искусственные деревья поступили в магазины и онлайн-платформы существенно раньше, чем в прошлом сезоне. Это позволило сместить начало активных продаж на ноябрь, обеспечив высокие объемы выручки еще до наступления календарной зимы. В результате значительная часть спроса была реализована», — приводит слова аналитиков «Деловая газета. Юг».

