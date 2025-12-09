Фитнес-тренер Бахтурина рассказала, сколько калорий сжигает украшение елки

В преддверии Нового года жители страны начинают украшать помещения, в это время тело незаметно выполняет множество полезных движений.

Одно только украшение новогодней ели может стать полноценной мини-тренировкой. Занятие задействует разные группы мышц и помогает сжечь калории. В процессе участвуют мышцы рук, плеч, спины, пресса и ног.

«Для человека весом 60–70 кг примерный расход составит от 90 до 120 килокалорий за полчаса при легкой активности. Если активность средняя — человек не только развешивает игрушки, но и передвигает коробки, вешает гирлянды на высокую елку, — то за те же 30 минут можно потратить уже 150–180 ккал. А если процесс проходит очень энергично, с подъемом тяжелых предметов и почти без остановок, то расход может достичь 200–250 ккал», — отметила фитнес-тренер Акулина Бахтурина.

По сравнению с украшением елки получасовая прогулка в спокойном темпе сжигает в среднем около 100 ккал. По словам специалиста, помимо расхода калорий, елочная суета укрепляет мышцы рук и плечевого пояса, развивает координацию и гибкость, а праздничная атмосфера снимает стресс.

Сделать процесс еще полезнее можно, поставив коробку с украшениями подальше, чтобы добавить лишних шагов, или чередовать руки при развешивании игрушек, сообщает «Газета.Ru».

