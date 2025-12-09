«Индекс оливье» вырос на 5%: во сколько обойдется краснодарцам салат в 2025 году

Самым дорогим салатом на новогоднем столе оказался «Оливье». Такие данные привели в Росстате. По подсчетам экспертов, стоимость популярного блюда оценивают в 576 рублей на четырех человек.

«Я сейчас нахожусь в одном из супермаркетов кубанской столицы, чтобы узнать, какова гастрономическая экономика в этом году. В списке покупок — ингредиенты к традиционному блюду», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

За колбасу в 400 г придется отдать от 150 до 400 рублей, средняя стоимость — 209 рублей за 500 г. За десяток яиц надо отдать 100 рублей. Горошек в среднем стоит 120 рублей почти за 400 г. Остальные ингредиенты обойдутся примерно в 110 рублей. Итого, в Краснодаре «Оливье» на семью из четырех человек стоит немного меньше, чем подсчитали в Росстате. Салат обошелся на 131 рубль дешевле.

«Приобрести традиционный салат можно и в кулинарии. Сейчас он стоит 70 рублей за 100 г. Но есть разные варианты: например, с креветками или с семгой», — говорит Саввина.

В этом году индекс оливье вырос на 5%. Также в Росстате представили и рейтинг стоимости других традиционных салатов новогоднего стола. Следом за «Оливье», дешевле почти в половину, расположилась «Мимоза», на третьем — «Сельдь под шубой», которая в этом году тоже подорожала почти на 7%. Самым бюджетным стал «Столичный».

Свой вариант «Оливье» представил медиаповар Сергей Мерсалов.

«Мы сегодня готовим классический вариант оливье. На самом деле история салата уходит далеко в царское время. Использовались другие ингредиенты: и мясо рака, и каперсы, и многое-многое другое. В салат вы можете добавить яблоко, морковь, все остальные элементы будут максимально классические», — говорит повар-любитель Сергей Мерсалов.

