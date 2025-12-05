В России стоимость бутерброда с красной икрой за год выросла на 13%

Специалисты финансового маркетплейса проанализировали цены традиционных новогодних блюд в России: бутерброд с натуральной красной икрой стоит на 13% дороже, чем годом ранее, а салат «Оливье» — на 4%.

Восемь порций традиционного салата «Оливье» в 2025 году обойдутся в 416 рублей против 401 рубля годом ранее.

«Бутерброды с натуральной красной икрой выросли в цене с 969 до 1090 рублей. Рекордсменом стали бутерброды с имитированной икрой, которые прибавили 24% — с 108 до 134 рубля», — говорится в исследовании.

При приготовлении салата «Оливье» некоторые ингредиенты стали дешевле: картофель (400 г) подешевел с 21 до 16 рублей, морковь (250 г) — с 12 до 11 рублей, яйца (200 г) — с 22 до 19 рублей.

Остальные ингредиенты салата подорожали. Докторская колбаса (300 г) выросла в цене с 163 до 173 рублей, соленые огурцы (400 г) — со 106 до 114 рублей. Также выросли цены на зеленый горошек (240 г) — до 27 рублей, майонез (170 г) — до 53 рублей.

Все компоненты для бутербродов с икрой показали удорожание. Белый хлеб (160 г) подорожал с 17 до 19 рублей, морковь (250 г) — с 58 до 59 рублей. Натуральная икра (120 г) выросла в цене с 895 до 1013 рублей. Имитированная икра подорожала еще сильнее — с 34 до 59 рублей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России стоимость новогоднего стола в 2025 году достигла 12 тыс. рублей. Самой дорогостоящей позицией праздничного меню стали бутерброды с икрой или семгой. Их можно заменить на бутерброды со шпротами, что снизит затраты по этой позиции практически в девять раз.

