В России стоимость новогоднего стола в 2025 году достигла 12 тыс. рублей

Среди праздничных блюд — два горячих, мясная нарезка, сырная тарелка, три салата, бутерброды с красной рыбой и икрой, а также спиртные и безалкогольные напитки.

Традиционный русский новогодний стол обойдется россиянам в 12 тыс. рублей, сообщила консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная.

Она отметила, что это в любом случае дешевле, чем заказывать готовую еду или идти в ресторан.

«Брать кредит ради одного вечера нерационально, гораздо разумнее адаптировать свои ожидания к текущим финансовым возможностям», — подчеркнула Бережная.

Она добавила, что самой дорогостоящей позицией праздничного меню являются бутерброды с икрой или семгой — 2,5 тыс. и 3,8 тыс. рублей за 15 штук.

«Но их можно с успехом заменить на более бюджетные варианты, например, на бутерброды со шпротами, что снизит затраты по этой позиции практически в девять раз», — отметила эксперт.

По ее словам, цены растут однородно, а некоторые товары стоят так же, как в начале 2024 года. Итоговая стоимость новогоднего стола зависит выбора альтернатив и готовности к планированию, пишет «Газета. ru».

Читайте также: запретить повышать цены на алкоголь в Новый год предложили в России.

Подпишись, здесь всегда интересно.