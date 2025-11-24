Запретить повышать цены на алкоголь в Новый год предложили в России

Мораторий на рост цен на алкоголь снизит уровень спекуляции в новогодние праздники, считают автора инициативы.

По словам заместителя секретаря Общественной палаты России Владислава Гриба, ФАС ограничивает цены на «борщевой набор», из-за чего некоторые торговые сети поднимают цены на алкоголь, чтобы заработать больше.

«Шампанское — это атрибут новогоднего праздника. И надо, чтобы мы избежали злоупотребления, особенно там, где есть монополия сетей», — отметил Гриб.

Он добавил, что необходимо избежать спекуляции на новогодних праздниках.

«Не надо на новогоднем ажиотаже, на наших с вами деньгах на новогодние праздники наживаться недобросовестным сетям», — подчеркнул он.

Гриб добавил, что выступает против злоупотребления алкоголем, сообщает 360.ru.

Читайте также: ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков предложили в России.

Подпишись, здесь всегда интересно.