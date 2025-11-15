Ограничить продажу имитирующих алкоголь напитков предложили в России

Такое предложение планируют внести для защиты детей от «потенциальной опасности».

Эксперты оценили, что около 6% детей 10-13 лет пьют безалкогольное вино и пиво и около 21% — в возрасте 16-17 лет — это каждый пятый подросток.

Врачи отмечают, что употребление детьми такой продукции может привести к формированию привычки ко вкусу алкоголя и появлению нездорового интереса к алкоголю, который может перерасти во вредную привычку.

«И это не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд. Все это пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья. В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — написал председатель Госдумы России Вячеслав Володин в Telegram.

