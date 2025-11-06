Запретить приготовление и фасовку еды в магазинах предложили в Госдуме РФ

Также законопроектом планируется запретить продавать продукцию, если ее срок годности истекает менее чем через 24 часа.

Законопроект, запрещающий приготовление и фасовку кулинарной продукции в магазинах, а также ограничивающий торговую наценку в 15%, внесут в палату парламента в четверг. Автором поправок в закон «О торговле» выступил депутат Сергей Миронов.

Он отметил, что необходимо обязать магазины указывать на ценниках себестоимость товара — это позволит избежать необоснованного завышения цен и решить проблему снижения продуктовой инфляции в стране.

Депутат также добавил, что цены на продукты растут из-за того, что небольшие производители и поставщики не всегда могут договориться о поставках своих товаров в магазины.

«В отличие от крупных холдингов, у них нет больших объемов, и они не обладают так называемой «переговорной силой» для отстаивания своих позиций», — пояснил Миронов.

По его словам, проект позволит установить порядок расчета с поставщиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. Депутат считает, что доля продукции региональных производителей на полках магазинов должна составлять не менее 25%, а деньги им должны поступать в течение 25 дней со дня отгрузки товара.

Кроме того, проект ограничит продажу продукции сетей под собственными брендами, поскольку это наносит ущерб развитию МСП.

Также депутат объяснил предложение запретить приготовление готовой еды в магазинах.

«Сегодня приготовление выпечки, салатов, десертов может происходит прямо в магазине. Говоря по-простому, прямо «не отходя от кассы», — подчеркнул Миронов.

По его словам, торговые сети могут закупать продукцию у сторонних поставщиков, но фасуют зачастую в магазине перед выкладкой на прилавок, что, по мнению депутата, недопустимо.

Миронов отметил, что продажа готовой еды приносит большую прибыль магазинам, однако нередко происходят отравления такой продукцией из-за плохой санитарии и отсутствия контроля качества.

«В производство салатов попадают продукты с истекающим сроком годности, хранится «готовая еда» зачастую не в самых лучших условиях, и понимают все это граждане уже после появления проблем со здоровьем», — пояснил депутат.

Он убежден, что принятие поправок в закон «О торговле» поможет решить многие проблемы — ограничит рост цен и защитит права потребителей, сообщает РИА «Новости».

