В Армавире трое налетчиков украли из магазина пустые футляры для украшений

В Армавире полицейские задержали группу мужчин, пытавшихся обокрасть ювелирный магазин.

По данным полиции, один из злоумышленников, надев на лицо балаклаву, забрался через окно в торговый зал. А двое его сообщников стояли «на стреме». В это время 40-летний мужчина в балаклаве вынес две коробки с пустыми футлярами для украшений. Он также попытался вскрыть сейф, в котором находилось 750 тыс. рублей, но не смог.

Злоумышленники попытались скрыться, однако в двух кварталах от ювелирного магазина их задержали сотрудники уголовного розыска Кубани и полицейские Армавира.

Перед налетом на ювелирный магазин злоумышленники арендовали машину. В ней сотрудники правоохранительных органов нашли самодельный заряженный обрез, который принадлежит 36-летнему жителю поселка Заветного.

Было возбуждено уголовное дело за кражу. Подельникам грозит до шести лет лишения свободы. Они заключены под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

