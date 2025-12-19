Житель Краснодара с ножом украл из магазина кофе и сладости и обменял на самогон

С заявлением о разбое в полицию Краснодара обратился работник продуктового магазина на улице имени Комарова.

Он пояснил, что заметил, как один из посетителей взял с прилавка три банки кофе, шоколадки и конфеты, сложил в карманы и не оплатил. Получив замечание от продавца, мужчина достал нож и начал угрожать. После злоумышленник скрылся. Ущерб от его действий составил около 3,5 тыс. рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. Подозреваемого задержали. Он признался в содеянном и рассказал, что был пьян. Кофе и сладости, по его словам, он потом обменял на самогон.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. За разбой ему грозит до 10 лет колонии. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

