Сестры-двойняшки вынесли из ПВЗ в Краснодаре вещи и косметику на 45 тыс. рублей

Девушки забрали товары, не оплатив заказ. В отношении них возбудили уголовное дело.

В полицию обратился владелец пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов, расположенного на улице Академика Лукьяненко в Краснодаре. Он сообщил, что девушки скрылись с товарами на сумму около 45 тыс. рублей без проведения оплаты.

Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленниц. Ими оказались 19-летние сестры-двойняшки, одна из которых уже привлекалась к уголовной ответственности за побои.

В отделе полиции девушки признались в содеянном и пояснили, что украли товары для личного пользования.

Теперь сестрам грозит лишение свободы сроком до пяти лет. На период следствия им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

