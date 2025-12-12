Вор-рецидивист дважды обокрал одну и ту же машину в Геленджике

Злоумышленник украл из авто деньги и телефоны на общую сумму около 450 тыс. рублей.

Установили, что ранее судимый 49-летний приезжий из Курской области находился в микрорайоне Северном в Геленджике.

Мужчина обнаружил среди припаркованных машин незапертую иномарку и проник в салон. Оттуда злоумышленник забрал два мобильных телефона и 260 тыс. рублей наличными, после чего скрылся.

Через несколько дней приезжий вернулся в этот же автомобиль и забрал еще около 190 тыс. рублей. Общая сумма ущерба потерпевшему составила порядка 450 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

