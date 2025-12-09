Сочинцу грозит 5 лет тюрьмы за присвоение 20 тыс. рублей, забытых в банкомате

Полиция Сочи задержала 52-летнего мужчину, которого подозревают в краже денег, оставленных горожанкой в купюроприемнике банкомата.

По данным полиции, 40-летняя женщина хотела пополнить карту на 20 тыс. рублей через банкомат. Положила деньги в купюроприемник, но забыла нажать кнопку для зачисления и ушла.

Стоявший за ней в очереди мужчина, нашел оставленные деньги и забрал 20 тыс. рублей. После чего он отменил незавершенную операцию и ушел. Позже женщина вернулась к терминалу, но денег не нашла и обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска Центрального отдела полиции быстро нашли подозреваемого. Деньги он успел потратить.

В отношении него возбудили уголовное дело. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

