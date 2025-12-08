Двое рецидивистов ограбили квартиру в Краснодаре под предлогом возврата долга

С заявлением о разбойном нападении в полицию Краснодара обратился местный житель.

Мужчина пояснил, что в его квартиру на первом этаже дома на улице Сахалинской через балконную дверь ворвался его знакомый. Угрожая ножом, незваный гость открыл входную дверь для своего сообщника. Злоумышленники потребовали перевести им 15 тыс. рублей, забрали ноутбук, телефон и скрылись. Ущерб превысил 50 тыс. рублей.

Полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались судимый за квартирную кражу 45-летний местный житель и судимый за грабеж 44-летний житель Чечни. Подозреваемых задержали сотрудники ППС на одной из улиц Краснодара.

Злоумышленники признались в содеянном и объяснили свой поступок тем, что хотели вернуть деньги, которые им якобы задолжал потерпевший.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. За разбой им грозит до 10 лет колонии. Они находятся под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

