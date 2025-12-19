Почему детские травмы влияют на взрослые отношения и как с этим бороться

Психологические травмы, полученные в детстве, дают о себе знать человеку всю жизнь. Все зависит от степени их тяжести и очагов поражения. Потрясение формирующейся личности могут быть вызваны физическим насилием, потерей близких, хроническим стрессом в семье и даже простым пренебрежением интересами и потребностями ребенка.

Так набиваются «эмоциональные шишки» и закладываются ранние модели поведения. Возникают прототипы привязанностей и системы выживания. Потом все это проецируются на взрослые отношения.

Становление личности

То, что мы привыкли называть характером, образом мыслей, и моральными принципами тоже формируется в детстве. И тоже не без «помощи» психологических травм.

На каком-то этапе ребенок может начать бояться родителей. Самые дорогие люди, вдруг становятся, мягко говоря, небезопасными. Привязанность к ним, заложенная изначально, постепенно рушится или подвергается деформации. Необходимость отношений с ними вызывает состояние тревожности. Ребенок старается быть «хорошим», что бы не вызвать родительский гнев, не получить наказание и не слышать постоянные упреки. Как следствие — низкая самооценка, трудности с выражением и проявлением чувств, бессознательное воспроизведение «безопасных» паттернов поведения. Порой болезненных, но главное — знакомых и предсказуемых. Предательство взрослых, по мелочам или в глобальных масштабах — формируют привычку не доверять никому и ничему, которая в дальнейшем проецируется на отношения с партнером. Человеку проще раз за разом повторять уже известный ему сценарий — выбирать «понятных» партнеров с которыми легче пережить полученный травматический опыт.

Пересмотр моделей привязанности

Начать нужно с того, что бы научится говорить «нет». Токсичным отношениям. Подавлению эмоций. Страхам. «Коллекционированию» обид и претензий. Открытое общение с партнером, прямой разговор о потребностях и страхах — это не сложно. Главное — начать.

Воспитание внутреннего ребенка

Относитесь к себе, как к близкому другу. Не нужно жалеть себя и оправдывать. Просто признайте, что вы уязвимы и имеет право на сочувствие. Но не зацикливайтесь на этом. Осознанно отпускайте болезненные эмоции. Для перевоспитания своего внутреннего ребенка ищите поддержку в друзьях или группах поддержки. Учитесь принимать заботу. Не бойтесь обратиться к психологу. Травматический синдром преследует вас из детства. Самому справится с ним сложно. Да! Пусть этим займутся профессионалы. Вы же хотите ускорить процесс «взросления» внутреннего ребенка?