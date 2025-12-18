Рок-фестиваль «Лестница в небо» пройдет 29–30 мая в Краснодаре

Три дня музыки, искусства и творчества. В Доме журналистики прошла пресс-конференция, посвященная этому событию.

Участники мероприятия обсудили концепцию, список артистов, логистику и возможности для партнеров. Организаторы отметили, что этот фестиваль — особенный. Он будет состоять из трех основных направлений: выступления музыкантов, гастрофестиваля и креактивных индустрий.

Участие во встрече принял министр экономики края Алексей Юртаев. Он отметил значимость этого события.

«Сейчас это уже мультиформатное мероприятие, в котором каждый гость, каждый участник точно может проявить свое творчество, точно может попробовать себя в качестве креативного предпринимателя», — подчеркнул Юртаев.

Само мероприятие состоится на площадке «Обрывная». Она вмещает порядка 40 тыс. гостей. На территории будут работать фудкорты и магазины — более 100 участников.

Также пройдут тематические мероприятия, интерактивы, но самое главное — исполнители. Участие в фестивале примут как молодые музыканты, так и легенды русского рока. Некоторые уже подтвердили свое участие.

«Среди участников этого фестиваля — Кипелов. Также Маша Макарова — наша кубанская девчонка, которая была в синенькой юбочке и выросла сейчас в прекрасного исполнителя. Это, конечно, одни из молодых исполнителей — группа «Анимация», Константин Кулесов», — рассказал генеральный продюсер фестиваля «Лестница в небо» Сергей Куликовский.

Свои силы смогут проявить молодые исполнители, фотографы и не только. Каждый день этого музыкального события будет готов удивить гостей. Билеты уже можно приобрести на сайте рок-фестиваля «Лестница в небо».

