В Краснодаре представили книгу о популярной музыке на Кубани

В краевой столице состоялась презентация книги Романа Матыцина «Ритмы южной окраины».

Это первая документальная работа, посвященная истории популярной музыки на Кубани с 1960-х по 1990-е годы. Автор освещает развитие джазовых ансамблей, андеграундных групп, ВИА, ресторанных артистов, а также рок и металл-групп.

В книге представлены уникальные материалы: воспоминания музыкантов, редкие архивные фотографии и истории, рассказанные участниками событий.

По рассказам тех, кто уже прочитал «Ритмы южной окраины», сюжетные перипетии книги могут поспорить с хорошими приключенческими романами. Но преимущество в том, что все это было на самом деле.

Читайте также: журналист портала «Кубань 24» выпустил книгу о приготовлении кубанского борща.

Подпишись, здесь всегда интересно.