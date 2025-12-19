Краснодар увяз в 10-балльных пробках вечером 19 декабря

В пятницу в региональной столице возникли серьезные заторы. В 17:55 сервис «Яндекс Карты» оценил их в максимальные 10 баллов.

В центре города в бордовый окрасились улицы Красная (от улицы Ленина), Октябрьская, Гоголя, Кубанская Набережная, Постовая, Мира, Северная, Володи Головатого, Кузнечная, Буденного.

Плотно стоят и подъезды к Яблоновскому мосту со стороны Краснодара — пробка начинается на улице Суворова и плавно переходит в улицу Захарова. У Тургеневского моста стоят Тургенева, Красных партизан, Дзержинского, Калинина и все перекрестки с ними.

Также автомобилисты встали в пробки на улицах 1 Мая, Российской, Восточно-Кругликовской, 40 Лет Победы, Солнечной.

В восточной части краевой столицы стоят Ставропольская, 2-й Пятилетка, Шевченко, Селезнева, Старокубанская, Сормовская, Мачуги и Автолюбителей.

На выезде из Краснодара стоит улица Западный обход. Пробки наблюдаются и на Восточном обходе — на Уральской и Аэропортовской.

