Сроки перекрытия на трех участках дорог в Краснодаре продлят до 2026 года

Речь идет об улицах Лесопосадочной, Кудухова, Адмирала Пустошкина, 2-й Ямальской и Западно-Кругликовской, которые задействованы в строительстве второй очереди главного канализационного коллектора.

На улице Лесопосадочной от 29-й Линии до 32-й Линии, а также на улице Кудухова от Западного Обхода до Лесопосадочной ограничения продлят до 31 января 2026 года.

На участке улицы Адмирала Пустошкина от Командорской до Краеведа Соловьева и на 2-й Ямальской от Командорской до 1-й Ямальской перекрытия будут действовать до 30 апреля 2026 года.

На улице Западно-Кругликовской от Домбайской до Семигорской ограничения также продлят до 30 апреля следующего года.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут с учетом действующих изменений, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

