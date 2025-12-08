Ограничение движения на Фадеевском путепроводе в Краснодаре снимут 20 декабря

Фадеевский путепровод в Краснодаре закрыли на ремонт. Это крупная городская артерия, которая позволяла беспрепятственно пересекать трассу М-4 «Дон» на пути к аэропорту. Теперь водителям приходится объезжать этот участок и стоять в километровых пробках.

Для водителей предусмотрен объезд по М-4 «Дон» — заехать на трассу можно с Мачуги или 1 Мая. Чтобы разгрузить поток в час пик, на Уральской и Горячеключевской уже перенастроили светофоры.

Однако пока не все привыкли: со стороны аэропорта автомобилистов пропускали, отодвигая ограждения, а въехать на путепровод не давали. Тем временем пешеходы продолжают ходить по закрытому участку.

Троллейбусы впервые в истории города стали выезжать на федеральную трассу. По новой схеме они доезжают до аэропорта, автономного хода для этого им хватает. Несколько автобусных маршрутов подъезжают к надземным переходам на улицах Оршанской и Крупской. Через них пешеходы могут пройти к терминалам аэропорта.

Ограничение движения на Фадеевском путепроводе снимут 20 декабря. Ремонт дороги от улицы 1 Мая Аэропортовской в рамках программы развития дорожной сети «25/35» планируют полностью завершить до 2027 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», для водителей и общественного транспорта на время закрытия Фадеевского путепровода разработали альтернативные маршруты. После закрытия моста дорожную ситуацию оценил мэр Краснодара. По поручению главы города на развязке установят дополнительный сигнальный столбик, чтобы машины поднимались сразу по одной полосе и не создавали заторов.

